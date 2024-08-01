CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Napoliten Mastif

Ayırt edici görünüme sahip Napoliten Mastiflerin, son derece kendilerine has bir hareket tarzları vardır. Yürürken, ayı veya büyük kedilerin aksine ölçülü bir hızda hareket ederler.
Neopolitan Mastiff adult black and white

Napoliten Mastif hakkında

Zeki, sağlam ve sadık olan Napoliten Mastifler, tahrik edilmedikçe saldırganlık veya atiklik sergilemez. Daha çok üstü kapalı tehdit unsuru taşıyan, heybetli ve asil köpeklerdir. Bu nedenle bekçilik ve koruma görevlerine çok uygun olurlar.

Napoliten Mastifler, İtalya'nın en eski yerli ırklarındandır. Heybetli cüssesi ve bakışlarına rağmen, bu köpekler son derece uysal ve sakin olarak bilinir. Bununla birlikte, boyu ve gücü nedeniyle, ilk kez köpek sahiplenecek kişiler için uygun değildir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İtalya
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-10 yıl
Dikkatli / Sakin / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Uysal / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / Sosyal

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Çok fazla alana ihtiyaç duyar

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın