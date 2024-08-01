Napoliten Mastif
Napoliten Mastif hakkında
Zeki, sağlam ve sadık olan Napoliten Mastifler, tahrik edilmedikçe saldırganlık veya atiklik sergilemez. Daha çok üstü kapalı tehdit unsuru taşıyan, heybetli ve asil köpeklerdir. Bu nedenle bekçilik ve koruma görevlerine çok uygun olurlar.
Napoliten Mastifler, İtalya'nın en eski yerli ırklarındandır. Heybetli cüssesi ve bakışlarına rağmen, bu köpekler son derece uysal ve sakin olarak bilinir. Bununla birlikte, boyu ve gücü nedeniyle, ilk kez köpek sahiplenecek kişiler için uygun değildir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: İtalya
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-10 yıl
Dikkatli / Sakin / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Uysal / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / Sosyal
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Çok fazla alana ihtiyaç duyar
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Sağlıklı yaşam
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