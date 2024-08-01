Napoliten Mastif

Zeki, sağlam ve sadık olan Napoliten Mastifler, tahrik edilmedikçe saldırganlık veya atiklik sergilemez. Daha çok üstü kapalı tehdit unsuru taşıyan, heybetli ve asil köpeklerdir. Bu nedenle bekçilik ve koruma görevlerine çok uygun olurlar.

Napoliten Mastifler, İtalya'nın en eski yerli ırklarındandır. Heybetli cüssesi ve bakışlarına rağmen, bu köpekler son derece uysal ve sakin olarak bilinir. Bununla birlikte, boyu ve gücü nedeniyle, ilk kez köpek sahiplenecek kişiler için uygun değildir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler