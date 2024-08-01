Siberian Husky
Originally from Eastern Siberia, the Siberian Husky was imported into the U.S.A. in 1909 as a sled dog.
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About the Siberian Husky
Siberian Huskies are alert, sociable animals with a gentle temperament. Despite their size and appearance, they are not aggressive to other dogs or humans when they have been trained and socialised well.
The Siberian Huskies’ intelligence, calmness and desire to please make them rewarding companions and willing workers.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
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Irkın özellikleri
Grooming, training and exercise tips
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-13 yıl
Arkadaş canlısı / Uysal / Dikkatli / Özgüvenli / Zeki / Hevesli / Soğukkanlı / Çalışkan / Özgür Ruhlu
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-13 yıl
Arkadaş canlısı / Uysal / Dikkatli / Özgüvenli / Zeki / Hevesli / Soğukkanlı / Çalışkan / Özgür Ruhlu
Önemli bilgiler
Eğitimden hoşlanır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dış mekana ihtiyaç duyar
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