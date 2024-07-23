Dogo Argentino’lar hakkında konuşalım
Atletik, sevecen ve hep tetikte olan Dogo Argentino, gücünün yanı sıra kendine özgü bembeyaz kürküyle öne çıkan bir ırktır. Geleneksel bir spor köpeği olan Dogo Argentino, en zorlu aktivitelere dayanabilen sağlam uzuvlarla bezenmiş çok güçlü bir vücuda sahiptir. Geçmişlerine rağmen bu köpekler aileleriyle vakit geçirmekten de çok hoşlanırlar. Kendilerini tamamen sevdiklerine adarlar, bu yüzden evlerini korumaları çok normaldir. Herkes güvendeyse bol bol kucaklaşma da bekleyebilirsiniz, tüm o büyük kasları ve devasa vücutlarına rağmen bir kucak köpeği gibi davranabilirler.
Resmi adı: Dogo Argentino
Diğer adları: Arjantin Dogo, Arjantin Mastiff
Kökeni: Arjantin
Salya akıtma eğilimi2 out of 5
Tüy dökme seviyesi3 out of 5
Enerji Düzeyi*5 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk2 out of 5
Sıcak hava?4 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?2 out of 5
Aile Hayvanı mı?*3 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*3 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|62 - 68 cm
|60 - 64.75 cm
|Kilo
|Kilo
|40 - 45 kg
|40 - 43 kg
|Yaşam evresi
|Yetişkinlik dönemi
|15 ay ila 5 yaş
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|5 ila 8 yaş
|8 yaşından itibaren
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
Dogo Argentino’yu tanıyın
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
Kraliyet geçmişi. Var. İnanılmaz bir sportiflik. Var. Uysallık. Var. Dogo Argentino, tüm evcil hayvan sahiplerinin isteyeceği üstün özelliklere sahiptir. Mastif (çok güçlü kas yapısı ve dikkat çekici endamıyla bilinen bir ırk grubu) tipi bir köpek olan Dogo Argentino, koruyucu doğası ve ailesine mükemmel bağlılığıyla bilinir. Doğası gereği yabancılara karşı temkinlidir, ancak hem hayvanlar hem de insanlarla erken yaşlarda sosyalleştirilerek bu durum kontrol edilebilir.
Dogo Argentino ırkı, özellikle süper koku alma duyuları ve hep tetikte görünen ifadeleriyle çok gelişmiş duyulara sahiptir. Bu nedenle, genellikle emniyet güçlerinde ve arama kurtarma çalışmalarında ya da hizmet köpekleri olarak kullanılırlar. Görevi ne olursa olsun, bu köpek bir şeyler öğrenmekten büyük keyif aldığı için hep sizi izler.
Bununla birlikte, Dogo Argentino asla çekingen değildir. Üstün karakterinin en önemli özelliği bol miktarda cesarettir. Sporda kullanılmak üzere yetiştirildiklerinden, yakınlarını tehdit edebilecek olası saldırganlara karşı koymaya hazırdırlar. Yorulmak bilmezler, bu yüzden mükemmel bekçi köpekleridir. Tüm bunlar, belki de ilk kez köpek sahibi olacaklar için uygun bir köpek olmadığı anlamına gelebilir.
Böyle bir güce sahip köpeklerin daha kavgacı olacağı düşünülebilir ama aslında Dogo Argentino çok iyi huyludur. Görünümleri sert olsa da hepsinin içinde bir minnoş yatar.
Dogo Argentino’lar hakkında 2 gerçek
1. Beyazlar içinde
Tek renkli çok az köpek vardır ve Dogo Argentino bunlardan biridir. Kısa, ince tüyleri tek bir renge sahiptir: beyaz. Bu da onları hemen fark etmenizi sağlar. Genellikle gözlerinden birinin üzerinde siyah bir yama ya da leke bulunur. Bu, bembeyaz tüylerindeki tek renktir.
2. Bırakma beni!
Çoğu köpek, bir insan veya köpek grubuna ait olmayı sever. Dogo Argentino da farklı değildir. Köpekler sürü hayvanlarıdır, dolayısıyla başkalarıyla birlikteyken rahat olurlar. Bu köpekler, aileleri işte veya okuldayken tüm gün evde kalmaktan pek hoşlanmazlar. Bir köpek arkadaşını getirmek, sizi tekrar görene kadar Dogo Argentino’nun güzel vakit geçirmesine yardımcı olabilir.
Irkın tarihçesi
İsminden de anlaşılabileceği üzere, Dogo Argentino gerçekten de 1928 yılında engebeli arazileriyle meşhur Arjantin’de spor için kullanılabilecek bir köpek yetiştirme çalışmalarına başlayan Arjantinli genç bir cerrah olan Dr. Antonio Nores Martinez isimli bir beyefendi tarafından geliştirilmiştir.
Martinez, bu yeni ırkın insan sahibine sadık ama aynı zamanda korkusuz olmasını istiyordu. Başlangıç noktası olarak, ırkın üstün cesareti nedeniyle Cordoba Dövüş Köpeğini seçti ve onu Bulldog, Bull Terrier ve Mastiff gibi diğer birçok ırkla melezledi. Sonuç olarak ortaya çıkan ödüllü köpek, evi ve araziyi koruma konusunda büyük bir beceriyle doğdu.
Dogo Argentino, 1964’te kendi ülkesindeki Fédéracion Cinologica Argentina, 1973’te Fédération Cynologique Internationale ve 2001’de United Kennel Club tarafından tanındı.
Tepeden kuyruğa
Dogo Argentino’ların fiziksel özellikleri
1.Kulaklar
2.Baş
3.Gövde
4.Kuyruk
5.Tüy
Dikkat edilmesi gerekenler
Belirli ırk özelliklerinden sağlık durumuna genel bakışa kadar Dogo Argentino’nuz hakkında bazı ilginç bilgileri burada bulabilirsiniz
Hep hareket halinde
Aileye girmelerinin üzerinden uzun zaman geçmiş olmasına rağmen Dogo Argentino’ların spor geçmişi, dolayısıyla tipik olarak çok yüksek bir av güdüsü vardır. Tasmasız bırakılırlarsa tüylü dostlarını, genellikle de kendilerinden küçük olanları (hangisi onlardan küçük değil ki?) kovalayabilirler. Her şey, Dogo Argentino’nuzu yavruluk döneminden itibaren ne kadar iyi eğittiğinize bağlı olacaktır. Onu diğer hayvanlarla tanıştırdığınızdan emin olun, böylece hayvanlar aleminin diğer üyelerini iyi tanıyacaklardır.
Zor duyabilir
Dogo Argentino’yu tanımlayan birçok muhteşem özellik vardır: güçlü fizik ve mükemmel sağlık. Ancak bu köpeklerin yaklaşık %10’unun tek kulağında ya da her iki kulağında birden sağırlık olabilir. Beyaz kürkle bağlantılı sağırlık genetiktir, bu nedenle yavruların test edilmesi önerilir. Yavrulara BAER testi (işitsel uyarılmış beyin sapı cevabı) yapılması tavsiye edilir. Sağır olduğu ortaya çıkan köpekler artık çiftleştirilmemelidir. Yine de, Dogo Argentino’nuz sağırsa endişelenmeyin, tamamen normal bir hayat sürdürebilecektir.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Dogo Argentino için mama seçerken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör vardır: yaş, yaşam tarzı, aktivite düzeyi, fizyolojik durum ve potansiyel hastalıklar veya hassasiyetler dahil olmak üzere sağlık durumu.Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılayan enerjiyi sağlar. Eksiksiz bir beslenme formülü, köpek üzerinde hiçbir olumsuz etkiye yol açmaması için ne eksiği ne de fazlası olan özel bir besin dengesine sahip olmalıdır.
İyi idrar düzenliliğini desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken, köpeğinizin sık su molaları için yanınızda su getirin.
Enerji alımının da iklim koşullarına göre ayarlanması gerekebilir. Kışın dışarıda yaşayan bir köpeğin enerji ihtiyacı artar.
Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa, lütfen veterinerinize özel bir diyet önerecek olan veterinerinize danışın.
Yavru Dogo Argentino’nun enerji, protein, mineraller ve vitaminler açısından gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Vücudunu korumak, aynı zamanda büyümek ve gelişmek için enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyar. Yavru Dogo Argentino’nun bağışıklık sistemi 15 aylık olana kadar yavaş yavaş gelişir. Büyük değişimlerin, keşiflerin ve tanışmaların yaşandığı bu dönemde E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı, doğal savunma sisteminin gelişimini destekleyebilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Dogo Argentino’nunkinden farklıdır: Sindirim sistemi henüz olgunlaşmamıştır, bu nedenle etkili bir şekilde kullanılacak yüksek düzeyde sindirilebilir proteinlerin sağlanması önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasının dengelenmesine yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı kalitesi sağlar.
Uygun boyut, şekil ve dokuya sahip bir kuru mama seçmek çok önemlidir. Bu büyüme aşaması aynı zamanda orta düzeyde enerji ihtiyacı anlamına gelir. Uzun ve yoğun bir büyüme döneminden geçen Dogo Argentino yavruları gibi büyük ırk yavruları, özellikle uzuv bozukluğu, kemik deformasyonu ve eklem lezyonu gibi kemik ve eklem sorunlarına daha yatkındır. Büyümenin ilk aşaması, kaslar da büyümeye başlasa da esasen kemik gelişimi ile ilgilidir. Bu, çok fazla yiyen (çok fazla enerji alan) bir yavru köpeğin çok fazla kilo alması ve çok hızlı büyümesi anlamına gelir. Yavru Dogo Argentino’lar için mamanın enerji konsantrasyonunu sınırlamak ve yavruları doğru günlük porsiyon ile beslemek, büyüme hızını kontrol etmeye ve bu riskleri minimuma indirmeye yardımcı olacaktır.
Özel olarak formüle edilmiş bir büyüme gıdasında diğer besinlerin konsantrasyonları normalden daha yüksek olmalıdır. Mamadaki kalsiyum içeriğinin arttırılması gerekmesine rağmen, büyük boy cins yavru köpekler aşırı kalsiyum alımına karşı daha hassastır. Bir veteriner tarafından reçete edilmedikçe, büyüme aşaması için formüle edilmiş tam bir mamaya herhangi bir bileşen eklenmesinin hayvan için en iyi ihtimalle gereksiz ve en kötü ihtimalle tehlikeli olduğunu anlamak önemlidir. 6 aylık olana kadar günlük ödeneğin günde üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
Yaşamları boyunca Dogo Argentino’ları insan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten kaçınmak önemlidir. Bunun yerine onları günlük porsiyonlarından alınan kuru mama taneleriyle ödüllendirin ve aşırı kilo alımını önlemek için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına harfiyen uyun.
Yetişkin Dogo Argentino’lar için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Sindirilebilirliği yüksek içerikler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir seviyede tutarak ideal bir vücut ağırlığını korumak.
Glukozamin, kondroitin ve antioksidanlarla kemik ve eklem sağlığının desteklenmesine yardımcı olma.
Yüksek kaliteli protein ve dengeli bir besinsel lif kaynağı ile optimum sindirimi teşvik etmek.
Zenginleştirilmiş esansiyel yağ asitleri (özellikle EPA ve DHA), esansiyel amino asitler ve B vitaminleri ile cilt ve tüylerin sağlığını ve güzelliğini korumaya yardımcı olur.
Dogo Argentino’lar 5 yaşından sonra ilk yaşlanma belirtilerini göstermeye başlar. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir formül, canlılığının korunmasına, kondroitin ve glukozamin gibi belirli besinler ise kemiklerin ve eklemlerin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Yaşlanmayla birlikte sindirim kapasitesinde değişiklikler ve özel beslenme gereksinimleri ortaya çıkar, bu nedenle yaşlı Dogo Argentino’lar için yiyeceklerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, yaşlanmayla bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı vücut hücrelerini korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın olarak kabul edilen bir yanılgının aksine, gıdadaki protein içeriğini düşürmenin böbrek yetmezliğini sınırlamada çok az faydası vardır. Ek olarak, yaşlı köpekler, genç köpeklere göre diyet proteini kullanmada daha az etkilidir. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek fonksiyonlarının kademeli olarak bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur.
Cildin ve tüylerin sağlığının korunmasına yardımcı olmak için daha yüksek oranda belirli eser elementler.
Tüy kalitesinin korunmasına yardımcı olmak için daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri. Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretebilir, ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Yaşlandıkça, köpekler diş problemlerinden daha fazla muzdariptir. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için, kuru mamalarının boyutunun, şeklinin ve dokusunun çenelerine göre ayarlanması gerekir.
Dogo Argentino’nuzun bakımı
Bakım, eğitim ve egzersizle ilgili ipuçları
7/7
Dogo Argentino’lar hakkında her şey
Bu, çocuklar da dâhil olmak üzere ailesi için çok korumacı davranan bir ırktır. Dogo Argentino’nun yüksek zekâsı, çevresinde olup bitenlerin her zaman farkında olmasını sağlar. Şefkatli ve dikkatli doğası sayesinde çocuklarla çok güzel vakit geçirebilir. Yine de, boyutları ve güçleri nedeniyle denetim altında tutulmaları gerekir, çünkü istemeden de olsa çocukları düşürebilirler.
Güzel soru! Size ve ailenize ya da ailenizin yaşam tarzına uygun, doğru özelliklere sahip bir köpek sahiplenmek, grup uyumunun anahtarıdır. Dogo Argentino ırkının uygun olup olmadığını belirlemek, yavru bir köpek arıyorsanız iyi bir yetiştiriciyi tercih etmek ya da yetişkin bir köpek arıyorsanız köpeğin karakterinin ve davranışlarının kolayca gözlemlenebileceği saygın bir barınaktan sahiplenmekle başlayabilir.
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Kaynaklar
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/;
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskıları
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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