Irk hakkında bilmeniz gereken her şey



Sevimli, ilgi çekici ve karakter sahibi bir köpek olan Pug, neredeyse gerçek bir "Baby Yoda" gibi görünür. Özellikle ailelerin gözdesi olan bu köpek, sakin ve uysal mizacıyla tanınır. Puglar -özellikle de oyuncu bir yanları olduğu için- yeterli eğitimi aldıklarında çocuklar ve diğer evcil hayvanlarla çok iyi geçinirler. Bu ufaklıklar, ayrıca oldukça da zeki köpeklerdir.

Aynı zamanda pek az bakım gerektiren bir ırk olma avantajına da sahiptirler. Kısa, pürüzsüz kürkleri bakımlarını kolaylaştırır ve yalnızca orta derecede egzersize ihtiyaç duyarlar. Bunların yanı sıra, Pug'lar sessiz bir ırktır- havlamaya fazla meyilli değillerdir.

Tam 2000 yıldır köpek severlerin gözdesi olan Pug, ilk olarak, basık burunlu köpeklerin her zaman ilgi gördüğü Çin'de yetiştirilmiştir. 16. yüzyılda Avrupa'ya getirilen bu köpekler, o zamandan beri dünyanın her iki tarafında da popüler bir evcil köpek olmuştur.

"Oyuncak köpek" olarak bilinen grubun bir üyesi olmakla birlikte, Pug, bu grubun Mastif ırkıyla ortak atası olduğu düşünülen tek üyesi olarak benzersizdir. Aynı buruşuk görünüme sahip olmaları iki ırkın ortak noktası olarak dikkat çekicidir.

Küçük olmalarına rağmen sağlam bir yapıya sahip olan Pug'lar; gümüş, kayısı rengi, açık kahverengi, siyah gibi pek çok renkte görülebilen yumuşak, pürüzsüz bir kürke sahiptir. Aynı zamanda yüz ifadeleri de özellikle etkileyicidir. Fıçı şeklindeki gövdeleriyle de bilinen bu köpeklerin siluetleri, kendilerine özgü kıvrık kuyruklarıyla tamamlanır.

Bodur boyutlarda olmalarının -ayrıca miskinliğe ve tembelliğe olan düşkünlüklerinin- Pug'ları kilo almaya eğilimli hale getirebileceği unutulmamalıdır. Ancak endişe etmenize hiç gerek yok, çünkü doğru beslenme ve yeterince egzersizle Pug'ınız kolaylıkla formda kalacaktır. 12 - 15 yıl arasında bir ortalama yaşam beklentisiyle Pug'lar, oldukça uzun bir ömre sahiptir.

Film ve dizilerin popüler köpekleri olan Pug ırkı, ekranlarda sıklıkla karşımıza çıkar. Belki de en dikkat çekici olanı, Siyah Giyen Adamlar serisindeki konuşan Pug Frank'tir. Spin City TV dizisinde ise Carter'ın evcil hayvanı olan Rags adındaki Pug'ın sıklıkla sahne çaldığı görülmüştür. Bu arada The West Wing'de de Bess adında bir Pug yer alır. Tam anlamıyla bir yıldız!