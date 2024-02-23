Biraz Pug'lardan bahsedelim.
"Oyuncak köpek" grubunun bir üyesi olan Pug, evinize neşe saçacak fıçı gövdeli küçük bir köpektir! Eşsiz görünümüyle her zaman gösterinin yıldızıdır ve aynı zamanda tatlı huylu olup oyuncu bir mizaca sahiptir. Ayrıca bakımı kolay bir kürke sahiptir, çok fazla egzersize ihtiyaç duymaz ve fazla havlayan bir ırk da değildir. Pug'ın kendi Latince sloganı bile vardır: "Multum in Parvo". "Az içinde çok..."
Resmi adı: Pug
Diğer adları: Pug Köpek, Chinese Pug
Kökeni: Çin
Salya akıtma eğilimi1 out of 5
Bakım ihtiyaçları2 out of 5
Tüy dökme seviyesi4 out of 5
Havlama eğilimi1 out of 5
Enerji Düzeyi*1 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk4 out of 5
Sıcak hava?1 out of 5
Soğuk hava?2 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?5 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*1 out of 5
Aile Hayvanı mı?*4 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|26 - 33 cm
|26 - 33 cm
|Kilo
|Kilo
|6.3 - 8.1 kg
|6.3 - 8.1 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 10 ay
|10 ay ila 8 yıl
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|8 ila 12 yıl
|12 ila 20 yıl
Pug'ı tanıyın
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
Sevimli, ilgi çekici ve karakter sahibi bir köpek olan Pug, neredeyse gerçek bir "Baby Yoda" gibi görünür. Özellikle ailelerin gözdesi olan bu köpek, sakin ve uysal mizacıyla tanınır. Puglar -özellikle de oyuncu bir yanları olduğu için- yeterli eğitimi aldıklarında çocuklar ve diğer evcil hayvanlarla çok iyi geçinirler. Bu ufaklıklar, ayrıca oldukça da zeki köpeklerdir.
Aynı zamanda pek az bakım gerektiren bir ırk olma avantajına da sahiptirler. Kısa, pürüzsüz kürkleri bakımlarını kolaylaştırır ve yalnızca orta derecede egzersize ihtiyaç duyarlar. Bunların yanı sıra, Pug'lar sessiz bir ırktır- havlamaya fazla meyilli değillerdir.
Tam 2000 yıldır köpek severlerin gözdesi olan Pug, ilk olarak, basık burunlu köpeklerin her zaman ilgi gördüğü Çin'de yetiştirilmiştir. 16. yüzyılda Avrupa'ya getirilen bu köpekler, o zamandan beri dünyanın her iki tarafında da popüler bir evcil köpek olmuştur.
"Oyuncak köpek" olarak bilinen grubun bir üyesi olmakla birlikte, Pug, bu grubun Mastif ırkıyla ortak atası olduğu düşünülen tek üyesi olarak benzersizdir. Aynı buruşuk görünüme sahip olmaları iki ırkın ortak noktası olarak dikkat çekicidir.
Küçük olmalarına rağmen sağlam bir yapıya sahip olan Pug'lar; gümüş, kayısı rengi, açık kahverengi, siyah gibi pek çok renkte görülebilen yumuşak, pürüzsüz bir kürke sahiptir. Aynı zamanda yüz ifadeleri de özellikle etkileyicidir. Fıçı şeklindeki gövdeleriyle de bilinen bu köpeklerin siluetleri, kendilerine özgü kıvrık kuyruklarıyla tamamlanır.
Bodur boyutlarda olmalarının -ayrıca miskinliğe ve tembelliğe olan düşkünlüklerinin- Pug'ları kilo almaya eğilimli hale getirebileceği unutulmamalıdır. Ancak endişe etmenize hiç gerek yok, çünkü doğru beslenme ve yeterince egzersizle Pug'ınız kolaylıkla formda kalacaktır. 12 - 15 yıl arasında bir ortalama yaşam beklentisiyle Pug'lar, oldukça uzun bir ömre sahiptir.
Film ve dizilerin popüler köpekleri olan Pug ırkı, ekranlarda sıklıkla karşımıza çıkar. Belki de en dikkat çekici olanı, Siyah Giyen Adamlar serisindeki konuşan Pug Frank'tir. Spin City TV dizisinde ise Carter'ın evcil hayvanı olan Rags adındaki Pug'ın sıklıkla sahne çaldığı görülmüştür. Bu arada The West Wing'de de Bess adında bir Pug yer alır. Tam anlamıyla bir yıldız!
Pug'lar hakkında 2 bilgi
1. Hafife alınmayacak bir konu daha
Pug'lar aşırı heyecanlandıklarında 'ters hapşırmaya' eğilimlidirler, bu durumsa onların güçlükle ve hırıltılı solumalarına neden olur. Ancak genellikle zararlı değildir ve boğazlarına masaj yapmak ve onları konuşarak sakinleştirmek, nöbetleri kısaltmaya yardımcı olabilir.
2. Fransa bağlantısı
Napolyon'un eşi Joséphine Bonaparte da bir Pug hayranıydı ve bu ırktan 'Fortune' adında bir köpeği bulunuyordu. Hatta Paris'te hapis tutulduğu sırada dışarıya gizlice mesajlar göndermek için bunları köpeğinin tasması altına saklıyordu. Aşağıda, Pug'ların tarihi hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz…
Irkın geçmişi
Kökenleri en az 2.000 yıl öncesine -hatta belki daha da eskiye- dayanan Pug, en eski köpek ırklarımızdan biridir. Aynı zamanda önemli bir soyağacına da sahiptirler. Pug nüfusu, 1860'ta Pekin'deki İmparatorluk Sarayına yapılan baskından sonra İngiltere'de iyice arttı.
Çünkü, İngilizler eve dönerken orada buldukları bazı köpekleri de yanlarında getirmişlerdi. Sonrasında ırk, ABD'de de ün kazandı ve Pug, 1885'te Amerikan Köpek Kulübü tarafından tanındı. Yakın geçmişte de popülaritesini artırmaya devam etti. Şu anda ise Pug, oyuncak köpekler arasında en çok rağbet görenlerden birisi.
Baştan kuyruğa
Pug'ların fiziksel özellikleri
1.Baş
2.Burun yapısı
3.Gövde
4.Kürk
5.Kuyruk
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa, işte Pug'ınız hakkında bazı ilginç gerçekler
Pug'lar, solunum rahatsızlıklarına yatkın olabilirler
Pug, "brakisefal" olarak bilinen kafatası yapısına sahip bir ırktır; bu da başının, ağzının ve boğazının şekli nedeniyle nefes almakta güçlük çekebileceği anlamına gelir. Bu durumun geçerli olduğu diğer örnekler arasında French ve English Bulldog, Pekinez, ve Boston Terrier sayılabilir. Pug söz konusu olduğunda, solunum yolları özellikle kompakttır. Bu aynı zamanda Pug'ın sıcak havalarda pek mutlu olmadığı ve sıcak çarpmasına yatkın olabileceği anlamına gelir, bu nedenle yürüyüş saatleri buna göre ayarlanmalıdır. Bu konularda hep geçerli olduğu üzere, önlem tedaviden daha iyidir. Bu sebeple köpekleri onlar için mümkün olan en yüksek sağlık seviyesini hedefleyen sorumluluk sahibi yetiştiricilerden sahiplenmek önemlidir.
Göz problemleri bir diğer endişe sebebi olabilir
Pug'ın küre şeklindeki büyük gözleri, en sevilen özelliklerinden biridir. Ancak bu ırk birkaç göz sorununa da yatkın olabilir. Bunlar arasında katarakt, kornea ülseri ve göz kapağı/kirpik bozuklukları ile brakisefalik köpeklerde yaygın olan pigmenter keratopati adı verilen durum bulunur. Erken teşhis sıklıkla daha ciddi sorunları önlemeye yardımcı olabileceğinden, gözlerini herhangi bir uyarı işareti açısından düzenli olarak kontrol etmekte fayda vardır. Pug'ınızın haftalık bakım seansları bunun için iyi bir zaman olabilir. Ayrıca, veteriner hekiminizi düzenli optik muayeneler için ziyaret ederek uzun vadede içinizin rahat olmasını sağlayabilirsiniz.
Yavrulatmayı profesyonellere bırakmak en iyisidir
Pug'ınızı etkileyebilecek az bilinen sorunlardan biri, yalnızca dişiler için geçerli olmak üzere, 'distosi' olarak adlandırılan bir durumdur. Bu, aslında doğum yapma zorluğudur ve Pug'ların yavrularının güvenli doğumunu sağlamak için sıklıkla sezaryen gerekebileceği anlamına gelir. Bu durum köpeğiniz için tehlikeli olabileceğinden, Pug'ınızın kısırlaştırılması şiddetle tavsiye edilir. Her halükarda, yavrulatmayı hem annenin hem de yavrularının güvenliğinin nasıl sağlanacağını bilen profesyonellere bırakmak en iyisidir. Sorumlu yetiştiriciler ayrıca Pug'ın hayatını zorlaştırabilecek belli başlı fiziksel özelliklerin aşırı seviyelere ulaşmayacağından emin olmak üzere çeşitli kalıtsal sorunlar için taramalar gerçekleştirir, ve çiftleştirilecek köpekleri özenle seçer.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Bir Pug için mama seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, onun üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir eksikliğin veya fazlalığın önlenmesi için iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır. Köpeğinizin üriner sağlığını desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık vereceği su molaları için yanınızda su getirin. Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa veteriner hekiminize danışın; veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir.
Yavru bir Pug'ın enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Yavru Pug'ların bağışıklık sistemi, 10 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Pug'ınkinden farklıdır: Sindirim sistemleri henüz olgunlaşmamış olacağından, onlara kemiklerin, dokuların ve organların inşası için verimli bir şekilde kullanılabilecek sindirilebilirliği yüksek proteinler sağlamak önemlidir. Frukto-oligosakkaritler (FOS) gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı kalitesi sağlar.
Pug köpeklerin brakisefal kafatası yapısı, mama tanelerini almaları ve çiğnemelerini kolaylaştırmak için tanelerin boyutunu, şeklini ve dokusunu seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu yoğun büyüme evresi aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir, bu nedenle mamanın yüksek bir enerji içeriğine sahip olması gerekir (Kcal/100 g gıda olarak ifade edilir). Büyümeyi destekleyen özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin konsantrasyonları da normalden daha yüksek olur. 6 aylık olana kadar, günlük verilecek mama miktarının üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
İnsan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten yaşamları boyunca kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, köpeğinizi porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve sağlıklı kiloyu korumaya yardımcı olmak için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına sıkıca uyun.
Yetişkin Pug'lar için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Esansiyel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA), esansiyel amino asitler ve B vitaminlerinden oluşan zengin bir katkı ile tüylerin sağlığını ve güzelliğini korumaya yardımcı olmak, aynı zamanda derinin "bariyer" işlevini desteklemek.
Uyarlanmış protein içeriği ve antioksidanlarla kas elastikiyetinin korunması
Sindirilebilirliği yüksek malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kilonun korunması.
Küçük köpek ırkları, yetişkin yaşlarda ağız ve diş sağlığı problemlerine, spesifik olmak gerekirse de diş plağı ve diş taşı birikimine maruz kalırlar. Pug'ların dişlerinin ve çenelerinin oldukça fazla korumaya ihtiyacı vardır. Kalsiyum şelatörleri içeren formül, tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olarak günlük ağız hijyenini destekler. Mama tanesinin şekli ve boyutu, brakisefalik baş yapısına sahip köpeğinizin kavramasını kolaylaştıracak şekilde tasarlanmalı ve dokusu, onu yutmadan önce çiğnemeye teşvik etmelidir. Küçük köpek ırkları, yemek seçen köpekler olarak tanınırlar. Özel formül ve aromaların yanı sıra mama tanesinin boyutu ve dokusunun da özel olarak ayarlanmış olması, iştahlarını canlandırır. Küçük köpek ırkları idrar yolu taşlarına eğilimli olduğundan, sağlıklı bir üriner sistemi destekleyen bir beslenme rutini önerilir. Çoğunlukla iç mekanlarda yaşayan Pug'lar için, sindirilebilirliği yüksek proteinler, uygun lif içeriği ve yüksek kaliteli karbonhidrat kaynakları dışkı kokusunu ve miktarını azaltmaya yardımcı olur. İç mekanda yaşam genellikle daha az egzersiz anlamına geldiğinden, daha düşük enerji ihtiyaçlarını karşılayan uyarlanmış bir kalori içeriği ve sağlıklı yağ metabolizmasını destekleyen L-karnitin içeren bir diyet, ideal kilonun korunmasına yardımcı olabilir. İç mekan yaşam tarzının yanı sıra kısırlaştırmanın da köpeklerin fazla kilolu olmasında rol oynayan bir faktör olduğunu unutmayın.
Pug'lar 8 yaşından sonra yaşlanmanın ilk belirtilerini gösterirler. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir formül, canlılıklarını korumaya yardımcı olur ve uyarlanmış bir fosfor içeriği böbrek sistemlerini destekler. Yaşlanmaya ayrıca sindirim kapasitelerinde değişim ve özel beslenme gereksinimleri eşlik eder, bu nedenle yaşı ilerleyen Pug'lar için yiyeceklerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, vücut hücrelerini yaşlanma ile bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın bir yanlış kanının aksine, gıdalardaki protein içeriğinin azaltılması böbrek yetmezliğini kısıtlamada çok az fayda sağlar. Ayrıca, yaşlı köpekler beslenmedeki proteinlerden genç köpeklere kıyasla daha az yararlanabilirler. Fosfor içeriğinin azaltılması, böbrek fonksiyonlarının kademeli olarak bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur
Cilt ve tüy sağlığını korumaya yardımcı olmak için daha yüksek oranda demir, çinko ve manganez eser elementleri
Kürkün kalitesini korumak için daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri (Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri). Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretebilirler ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir
Köpekler yaşlandıkça daha sık diş problemleri yaşarlar. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için mamalarının büyüklüğü, şekli ve dokusu çenelerine uygun olmalıdır.
Pug'ınızın bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
Bu ırkın en çok sevdiği şeylerden biri koltukta sahiplerine sokularak vakit geçirmektir. Ayrıca yemeye de bayıldıklarından, egzersizlerini her gün yapmaları Pug'lar için çok önemlidir. Bir saat kadar yürüyüş yapmak veya köpek parkında zaman geçirmek yeterli olacaktır- ayrıca bahçede oyun oynamaktan da çok hoşlanırlar.
Pug'ların koşmaya pek uygun olmadığı da unutulmamalıdır. Koşmak, onlarda hiperventilasyon oluşmasına neden olabilir. (Fazla hızlı ve/veya derin nefes alma durumu...) Sıcak havalarda öğlen güneşinden korunmak için onları günün erken veya geç saatlerinde dışarı çıkarmak en iyi seçim olacaktır. Genelde yüzemezler, bu nedenle sudan da kaçınılmalıdır.
Bir Pug'a sahip olmanın pek çok avantajı vardır, bunlardan biri de bu köpeklerin çok az bakıma ihtiyaç duymasıdır. Gerçekten de kısa ve pürüzsüz kürkleri neredeyse kendi bakımını kendi yapar diyebiliriz. Orta sertlikte kılları olan bir fırça veya bir bakım eldiveni ile haftada bir kez yapılacak kısa, nazik bir fırçalama onlar için yeterli olur. Pug'ların, çamur içinde yuvarlanmadıkları sürece banyo yapmaya bile ihtiyaçları olmaz. Yine de bir uyarıda bulunalım: Pug'lar, tüy dökme mevsimi boyunca oldukça fazla tüy dökebilir, bu nedenle ölü tüyleri çıkarmak için ekstra fırçalamaya ihtiyaç duyarlar. Tırnakları düzenli şekilde kesilerek kısa tutulmalı, ayrıca kulakları ve gözleri olağan dışı bir şey olup olmadığı açısından kontrol edilmelidir. Son olarak, dişleri sık fırçalamanın ve düzenli diş kontrollerinin de önemli olduğu unutulmamalıdır.
Pug'ların harika refakatçi hayvanlar oldukları doğru olsa da bu küçük kucak köpekleri bazen -özellikle de ev eğitimi söz konusu olduğunda- biraz inatçı olabilirler. Bu nedenle Pug'ların yavru eğitimi derslerini erken almaları yararlı olur. Hızlı öğrenirler, ve işlerin nasıl yürüdüğünü kavradıktan sonra zekalarını konuştururlar. Derslerde erken sosyalleşme imkânının da onlara oldukça faydası olur. Pug'lar oldukça hassas olabilirler. Övgüyü ve cesaretlendirilmeyi severler, bu nedenle olumlu pekiştirme kullanarak onlara ödüle dayalı eğitim vermek en iyisidir. Böylece Pug'lar, itaat etme gibi konularda yüksek başarı elde edebilirler.
Pug'lar hakkında her şey
Hayır, seçebileceğiniz farklı köpek ırkları içinde Pug, muhtemelen bakımı en kolay olanlardan biridir. Pug'lar uysal bir karaktere sahiptir, ayrıca kısa tüylerini bakımlı tutmak da oldukça basittir. Üstelik küçük boyutlarda olmaları ve enerjilerinin fazla yüksek olmaması nedeniyle, yalnızca orta derecede fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyarlar.
Evet, Pug'lar oyuncu ve sevecen kişilikleriyle, aileler için mükemmel seçimdir. Her köpek için geçerli olduğu gibi eğitim çok önemlidir- mümkünse, Pug'lar çocuklarla birlikte eğitilebilir. Ayrıca kendilerine özgü ağız şekilleri, agresif ısırıklara fiziksel olarak uygun değildir. Bu nedenle Pug'lar, aileler için ideal köpekler olarak kabul edilir.
Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- Amerikan Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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