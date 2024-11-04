Kedinizin tüylerini taramanız sadece gevşek tüyleri gidermekle kalmaz, aynı zamanda derisine masaj yapar ve tüylerin parlak ve temiz kalması için doğal yağları dağıtır. Küresel ölçekte kedilerin refahını iyileştirmek için çalışan köklü ve saygın bir hayır kurumu olan International Cat Care'e göre bakımın daha pek çok önemli işlevi vardır. Bu işlevler arasında vücut ısısını düzenlemek, kürkü su geçirmez tutmak ve pire gibi dış parazitleri uzaklaştırmak bulunur.

Doğal yağlardaki sebum, güneş ışığına maruz kaldığında D Vitamini üretir ve kediniz kendini temizlerken bunu yutar. Kedinize bakım yapmanız, bu hayati işlevlerde ona yardımcı olur ve ayrıca yutabileceği gevşek tüyler nedeniyle tüy topağı oluşumunun minimuma indirilmesine yardımcı olabilir.

Bazı kediler, özellikle de uzun tüylü ırklar profesyonel bakım gerektirebilir. Profesyonel bir hayvan kuaförü, tüylerini ve tırnaklarını kesebilir, kıtıkları açabilir ve kedinizi detaylı bir şekilde tarayıp temizleyebilir. Kedinizin ırkına ve bireysel ihtiyaçlarına uygun bakım teknikleri ve ürünler hakkında özel rehberlik için veteriner hekiminize veya profesyonel bir pet kuaförüne danışmaktan çekinmeyin.

Bakım seansları hem kediniz hem de sizin için olumlu bir deneyim olmalıdır. Acele etmeyin, nazik olun ve kedinizi överek veya ödüllendirerek bakım sürecini bir bağ kurma deneyimine dönüştürün. Elbette, ödül maması kullanıyorsanız sağlıklı günlük kalori dengesini korumak için bu kalorileri hesaba katarak kedinizin mama porsiyonlarını ayarlayın.