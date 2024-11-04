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Kedi tüyleri mercek altında: Çok tüy dökmeyen kedi ırkları

Bir kedi sahibi olarak mobilyalarda tüy bulmaya veya tüylerin kıyafetlerinizi süslemesine alışmış olabilirsiniz. Ama kedi tüylerinin neden her yere dağıldığını hiç merak ettiniz mi? Kediler, vücut ısılarını düzenlemek ve eski veya zarar görmüş tüylerinden kurtulmak için doğal döngülerinin bir parçası olarak tüy dökerler. Farklı kedi ırkları, benzersiz kürk türleri ve büyüme döngüleri nedeniyle farklı tüy dökme alışkanlıkları sergiler. Tüm kediler bir dereceye kadar tüy dökse de bazı ırklar diğerlerinden daha az tüy döker.
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Kanepede kedi tüyü

Kedinizin neden tüy döktüğünü biliyor musunuz?

Kedilerde tüy dökme eğilimleri ve tüy dökme süreci ırk, genetik, günün saatleri, mevsimsel hava koşulları, sağlık, beslenme ve hatta duygusal durumlarından etkilenebilir. Tüy dökülmesi doğal bir süreç olsa da aşırı tüy dökme veya düzensiz tüy dökme altta yatan sağlık sorunlarına işaret edebilir ve bu gibi durumlarda veteriner hekiminize danışmanız önerilir.

Kedinizin tüy dökme sürecini anlamak

Tüy dökülmesi, doğal tüy büyüme döngüsünün bir parçası olarak gerçekleşir ve üç aşamadan oluşur: anajen, katajen ve telojen.

Anajen evre

Anajen evre, tüy köklerinin aktif büyüme dönemidir. Bu evrede yeni tüyler eskileri dışarı iterek tüy dökülmesine yol açar.

Katajen evre

Katajen evre, tüy köklerinin küçüldüğü ve tüy büyümesinin yavaşladığı bir geçiş evresidir. Eski tüy, kökünden ayrılır ama yerinde kalır.

Telojen evre

Telojen evre, eski tüylerin döküldüğü ve yerine yeni tüylerin çıkmaya başladığı zamandır. Dökülme en çok bu aşamada fark edilir.

 

Farklı tüyler farklı büyüme aşamalarında olduğundan tüy dökme süreci tipik olarak sürekli bir döngüdür.

Evcil hayvanın tüy yumağını tutan sahibinin eli

Kedinizin tüy dökmesini etkileyen temel faktörler

Tüy dökülmesi, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere bir dizi faktörden etkilenir:

Kedinizle bağ kurmanızı sağlayacak kedi bakımı ipuçları

İster kediniz kendi kendini temizliyor olsun ister tüylerini siz tarıyor olun, kedinizin kürk sağlığını korumak ve tüy dökülmesini kontrol altında tutmak için düzenli bakım şarttır.

Neden bakım yapılmalı?

Kedinizin tüylerini taramanız sadece gevşek tüyleri gidermekle kalmaz, aynı zamanda derisine masaj yapar ve tüylerin parlak ve temiz kalması için doğal yağları dağıtır. Küresel ölçekte kedilerin refahını iyileştirmek için çalışan köklü ve saygın bir hayır kurumu olan International Cat Care'e göre bakımın daha pek çok önemli işlevi vardır. Bu işlevler arasında vücut ısısını düzenlemek, kürkü su geçirmez tutmak ve pire gibi dış parazitleri uzaklaştırmak bulunur.

Doğal yağlardaki sebum, güneş ışığına maruz kaldığında D Vitamini üretir ve kediniz kendini temizlerken bunu yutar. Kedinize bakım yapmanız, bu hayati işlevlerde ona yardımcı olur ve ayrıca yutabileceği gevşek tüyler nedeniyle tüy topağı oluşumunun minimuma indirilmesine yardımcı olabilir.

Bazı kediler, özellikle de uzun tüylü ırklar profesyonel bakım gerektirebilir. Profesyonel bir hayvan kuaförü, tüylerini ve tırnaklarını kesebilir, kıtıkları açabilir ve kedinizi detaylı bir şekilde tarayıp temizleyebilir. Kedinizin ırkına ve bireysel ihtiyaçlarına uygun bakım teknikleri ve ürünler hakkında özel rehberlik için veteriner hekiminize veya profesyonel bir pet kuaförüne danışmaktan çekinmeyin.

Bakım seansları hem kediniz hem de sizin için olumlu bir deneyim olmalıdır. Acele etmeyin, nazik olun ve kedinizi överek veya ödüllendirerek bakım sürecini bir bağ kurma deneyimine dönüştürün. Elbette, ödül maması kullanıyorsanız sağlıklı günlük kalori dengesini korumak için bu kalorileri hesaba katarak kedinizin mama porsiyonlarını ayarlayın.

 

 


Yumuşak uçlu bir tarak veya bakım eldiveni ile düzenli tarama, gevşek tüyleri giderir, kıtık oluşumunu önler ve deriyi sağlıklı tüyler oluşturması için uyarır. Kedinizi nazikçe taramak, ona masaj yapmak gibidir. Bu, birlikte vakit geçirmenin harika bir yolu ve ikiniz için de muhteşem bir bağ kurma deneyimidir.

Uzun tüylü kedilerin her gün taranması gerekebilirken kısa tüylü kediler için haftada birkaç kez tarama yeterli olabilir. Kedinizin tüy uzunluğuna ve dokusuna göre uygun bir fırça veya tarak kullanın. Kafasından başlayın ve tüylerin büyüme yönünü takip ederek kuyruğa doğru tarayın. Başlangıçta seansları kısa tutun ve kediniz herhangi bir rahatsızlık veya tahammülsüzlük belirtisi göstermeden önce işlemi bitirin. Her zaman olduğu gibi, kedinizin taranmaya erken yaşlardan itibaren ve pozitif bir şekilde alıştığından emin olun.

Kedinizi yıkamalı mısınız? Kediler genellikle kendi kendilerini titizlikle temizledikleri için banyo çoğu zaman gerekli değildir veya önerilmez. Bununla birlikte, tüy dökülmesini azaltmaya ve tüylerini temiz tutmaya yardımcı olmak için ara sıra banyo yaptırılabilir.

Kedinizi yıkamaya karar verirseniz onu suyla yavaş yavaş tanıştırmanız ve suyun içinde ve çevresinde olmaya alışması için zaman tanımanız önemlidir. Kedilere özel, uygun bir şampuan kullanın ve banyo sırasında nazik ve sakin bir ortam sağlayın. Vücut diline dikkat edin ve rahatsız veya endişeli görünüyorsa ısrarcı olmayın.

İsterseniz banyo yaptırmak yerine nemli bir bez kullanarak tüylerini silebilirsiniz. Çoğu kedi, banyo yerine bunu tercih eder.

Kedinizin bakım sürecinin bir parçası olarak kedinizin tırnaklarını, kulaklarını ve dişlerini düzenli olarak kontrol edin. Uzun tırnakları kesin, kirli kulakları temizleyin ve dişlerine uygun bakımı yapın.  Veteriner hekiminiz, kedilere özel diş macunu ve yumuşak bir diş fırçası veya parmak fırçası kullanarak evde düzenli diş bakımını nasıl yapacağınızı gösterebilir. Ayrıca kedinize ağız hijyenini destekleyen oyuncaklar ve hatta veteriner hekiminiz tarafından önerilen bir diş maması verebilirsiniz.

Kedinizin kulaklarında kulak kiri birikmesi durumunda veteriner hekiminiz dış kulağı nazikçe temizlemeniz için özel bir kulak temizleme solüsyonu önerebilir. Kulağına zarar verebileceği için kulak kanalına herhangi bir şey sokmaktan kaçının.

Yaşlı kediler ve tırmalama direklerini kullanmayı sevmeyen kediler için düzenli tırnak kesimi, tırnakların ağrı verecek şekilde içe doğru büyümesini önleyebilir. Kedilere özel bir tırnak makası kullanın ya da nasıl yapacağınızdan emin değilseniz veteriner hekiminizden veya profesyonel pet kuaförünüzden yardım isteyin.

Az tüy döken kedi ırkları

Gerçekte tüy dökmeyen kedi ırkı diye bir şey yoktur. Bununla birlikte, tüy dökmek bir kedinin hayatının doğal bir parçası olsa da diğerlerinden daha az tüy döken ırklar vardır. Minimum seviyede tüy döken bir kedi arıyorsanız bu ırklar harika seçeneklerdir. Az tüy döken bu kedi ırklarından bazıları 'hipoalerjenik ırklar' olarak adlandırılır çünkü daha az alerjen üretirler ve daha az tüy döken kürklere sahiptirler.

Bu arada, alerjisi olan kişilerde hapşırma, kaşıntı ve rahatsızlığa neden olan şeyin kedi tüyü olmadığını belirtmek isteriz. Kedi salyası, Fel d1 adı verilen ve alerjen olan bir protein içerir. Bu alerjen aynı zamanda kedi kepeklerinde (veya ölü derilerinde) ve yağ bezlerinde de bulunur. Bir kedi tüylerini yaladığında salyası kurur ve salyadaki alerjen havaya karışır. Fel d1 proteinine duyarlı olan ve kedinin tüylerini severek ya da sadece kediyle aynı odada bulunarak alerjenle temas eden kişi, hapşırma ve kaşıntı ile tepki verecektir. Bazı kedi ırkları, Fel d1 proteinini daha az üretir ve hipoalerjenik veya düşük alerjenli ırklar olarak adlandırılır.

Bazı ırkların daha az tüy döktüğü bilinse de o ırklardaki bazı kedilerin tüy dökme eğilimlerinin yine de farklı olabileceğini unutmamalısınız. Genetik, sağlık ve çevresel koşullar gibi faktörler de tüy dökme alışkanlıklarını etkileyebilir.

Mavi gözlü Sfenks kedisi içeride oturuyor

Sfenks

Sfenks benzersiz bir kedidir. Tüysüz kedi olarak bilinen bu ırk aslında zar zor fark edilebilen ince, yumuşak tüylere sahiptir. Diğer kediler gibi tüy dökmeseler de derileri düzenli bir bezle temizlik gerektiren, hatta periyodik banyo gerektirebilecek bir yağ salgılar.

Tırmalama direğinin üzerinde yatan Devon Rex kedisi

Devon Rex

Kıvırcık ve yumuşak kürkleriyle Devon Rex kedileri daha az koruyucu tüyleri olduğu için daha az tüy dökerler. Kürklerinin iyi durumda kalması için yine de bakıma ihtiyaç duyarlar ancak diğer ırklara kıyasla tüy dökme minimum düzeydedir.
Evde Cornish Rex Kedisi

Cornish Rex

Dexon Rex'e benzer şekilde Cornish Rex, çoğu kediden daha az tüy döken kıvırcık bir kürke sahiptir. Koruyucu tüylerin olmaması, daha az tüy dökülmesine katkıda bulunur ama yine de kıtık oluşumunun önlenmesi için düzenli bakıma ihtiyaç duyarlar.

Oturma odasında tırmalama direğiyle oynayan Bengal kedisi

Bengal

Bengal, leopar benzeri benekleriyle çarpıcı bir kürke sahiptir. Şık tüyleri kısa, yoğun ve incedir ve çok az bakım gerektirir. Bengal kedileri diğer pek çok ırktan daha az tüy döker ancak yine de tüylerinin düzenli olarak taranması iyi bir fikirdir.
Kahverengi, siyah ve beyaz Sibirya kedisi

Sibirya

Uzun ve gösterişli tüyleri olabilir ama Sibirya kedileri düşük alerjenli kürkleriyle bilinirler. Düzenli bakım gerektiren üçlü kürke sahiptirler ancak diğer uzun tüylü ırklara kıyasla önemli ölçüde daha az tüy dökerler.

Güneşte dinlenen Mavi Rus kedisi

Mavi Rus

Mavi Rus kedileri kısa, yoğun ve pelüş çift kürkleriyle bilinir. Yoğun bir kürke sahip olmalarına rağmen Mavi Rus kedilerinin alt tüyleri çok azdır, dolayısıyla dökecek daha az gevşek tüyleri vardır ve az ila orta seviyede tüy dökerler. Yine de, özellikle mevsim geçişleri veya sıcaklık değişiklikleri sırasında bir dereceye kadar tüy dökebilirler.
Mavi gözlü Balinese kedisi kanepede yatıyor

Balinese

Uzun ve ipeksi tüylerine rağmen Balinese kedileri az tüy dökmeleriyle bilinirler. Tek katmanlı tüylerinde kolay kolay kıtık oluşmaz ve haftada birkaç kez taramanız dökülmeyi kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, tüyleri daha az alerjen üretir, bu da onları alerjisi olanlar için uygun bir seçenek hâline getirir. Balinese ırkından gelen Javanese kedisi de benzer bir kürke sahiptir ve hipoalerjenik bir kedi ırkı olarak kabul edilir.

Belirli kedi ırklarının tüy dökme alışkanlıklarını anlamak, eviniz için doğru kediyi seçmenize yardımcı olacaktır. Doğru beslenme, düzenli bakım ve stressiz bir ortam sağlayarak kedinizin tüylerinin eviniz üzerindeki etkisini en aza indirebilir, kürkünün de sağlıklı kalmasına yardımcı olabilirsiniz.

 

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