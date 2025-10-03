sadece-beyaz-üzerine-kırmızı-royal-canin-taç-simgesi

4 kg altı safkan köpek

Ekstra küçük ırk köpekler meraklıdır ve dünyayı güvenle keşfetmek için sağlıklı bir bağışıklık sistemine ihtiyaç duyarlar. Royal Canin, ekstra küçük ırk köpeklerin özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanmış beslenme ürünleri sunar.

sadece-beyaz-üzerine-kırmızı-royal-canin-taç-simgesi

5-10 kg arası safkan köpek

Küçük ırk köpekler muhteşemdir ve hayat dolu ve enerjik kalmak için sağlıklı bir kiloyu korumak üzere yardıma ihtiyaç duyarlar. Royal Canin, küçük ırk köpeklerin özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanmış beslenme ürünleri sunar.

sadece-beyaz-üzerine-kırmızı-royal-canin-taç-simgesi

11-25 kg arası safkan köpek

Orta boy ırk köpekler düzenli egzersize ihtiyaç duyar ve güçlü ve aktif kalmak için kas kütlesini korumak üzere desteğe ihtiyaç duyarar. Royal Canin, orta boy ırk köpeklerin özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanmış beslenme ürünleri sunar.

sadece-beyaz-üzerine-kırmızı-royal-canin-taç-simgesi

26 kg üstü safkan köpek

Büyük ırk köpekler, heybetli görünümlerine kıyasla çok küçük bir sindirim sistemine sahiptir ve yaşam enerjilerini korumak için sindirim sağlığı desteğine ihtiyaç duyarlar. Royal Canin, büyük ırk köpeklerin özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanmış beslenme ürünleri sunar.

sadece-beyaz-üzerine-kırmızı-royal-canin-taç-simgesi

Breed Health Nutrition®: safkan köpeğinize özel beslenme.

Royal Canin olarak her köpeğin benzersiz olduğuna inanıyoruz. Breed Health Nutrition® ürünlerimiz, safkan köpeğinizin ihtiyaçlarına göre hassas beslenme sağlamak için bilimsel araştırma ve uzman bilgisini bir araya getiriyor.

Yüksek kaliteli proteinler, özel besinler ve belirli yüz ve çene yapılarına göre tasarlanmış mama taneleri, köpeğinizin hem sağlıklı hem de mutlu olmasını sağlıyor.

sadece-beyaz-üzerine-kırmızı-royal-canin-taç-simgesi

Benzersiz ihtiyaçlar

Köpeğinizin ırkının beslenme ihtiyaçlarına ve yaşına göre hazırlanmıştır
sadece-beyaz-üzerine-kırmızı-royal-canin-taç-simgesi

Tüm ihtiyaçlara uygun çözüm

Dengeli lif karışımı
sadece-beyaz-üzerine-kırmızı-royal-canin-taç-simgesi

Özel mama taneleri

Köpeğinizin çene boyutuna ve şekline göre hazırlanmıştır
sadece-beyaz-üzerine-kırmızı-royal-canin-taç-simgesi

Tüy sağlığı

Sağlıklı tüyler için Omega-6 yağ asidi içeriği

Kemikleri ve eklem sağlığını destekleyen özel formüller

sadece-beyaz-üzerine-kırmızı-royal-canin-taç-simgesi
Oldukça aktif olan Alman Çoban Köpekleri güçlü ve kaslıdır, bu yüzden kemikleri ile eklemleri üzerinde baskı oluşur. Belirli besin kaynaklarıyla zenginleştirilmiş bir diyet, eklemlerini destekler.
sadece-beyaz-üzerine-kırmızı-royal-canin-taç-simgesi
Dachshund'lar, omurga yapıları ve kısa bacakları nedeniyle omurgalarında mekanik stres hissedebilirler. Hassas kalsiyum ve fosfor seviyelerine sahip bir diyet, kemiklerini ve eklemlerini destekler.

Her çene tipine uygun özelleştirilmiş mama taneleri

sadece-beyaz-üzerine-kırmızı-royal-canin-taç-simgesi
Boxer, brakisefaliktir (geniş kafa, kısa burun). Uzun ve dalgalı mama taneleri çenesine uygundur.
sadece-beyaz-üzerine-kırmızı-royal-canin-taç-simgesi
Yemek düşkünü bilinen Labrador, emilimi yavaşlatacak mama tanelerine ihtiyaç duyar (delikli mama taneleri).

Deri sağlığını desteklemek için özel olarak geliştirilmiş formüller

sadece-beyaz-üzerine-kırmızı-royal-canin-taç-simgesi
İngiliz Bulldog'ların buruşuk ve katmanlı derisi, nemi ve ısıyı hapseder. EPA ve DHA içeren hassas bir formül, derinin "bariyer" işlevinin desteklenmesine ve deri sağlığının korunmasına yardımcı olur.
sadece-beyaz-üzerine-kırmızı-royal-canin-taç-simgesi
West Highland White Terrier ırkı ise daha hassas bir deriye sahip olduklarından özellikle deri problemlerine eğilimlidir. Özel bir besin kompleksi içeren formül, derinin "bariyer" işlevinin ve sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Farklı tüy yapılarının ihtiyaçlarına özel formüller

sadece-beyaz-üzerine-kırmızı-royal-canin-taç-simgesi
Minyatür Schnauzer'lar, dokusunun algılanması için yeterince uzun bir sert dış katman ve gür bir alt katmandan oluşan fırça benzeri tüylere sahiptir. Belirli amino asitleri optimum seviyelerde içeren bir formül, tüylerin doğal renginin korunmasına yardımcı olur.
sadece-beyaz-üzerine-kırmızı-royal-canin-taç-simgesi
Yorkshire Terrier'lerin tüyleri, sürekli uzaması ve doğal yumuşaklığı ile bilinir. Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri, hodan yağı ve biyotin içeriği ile zenginleştirilmiş özel bir formül, uzun tüylerinin sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Irkların mama yeme şekilleri bile özeldir. Saf ırkların mama tanelerini ağızlarına alma ve çiğneme biçimlerini etkileyen farklı ağız uzunlukları, çene yapıları ve ısırma şekilleri vardır. Bu yüzden her ROYAL CANIN® FELINE BREED NUTRITION formülünün mama boyutu, şekli, dokusu ve yoğunluğu kendine özgüdür.

Doku

Bazı mama taneleri, ırkın büyüklüğüne ve çene gücüne bağlı olarak diğerlerinden daha uzun sürede parçalanacak şekilde tasarlanmıştır.

Şekil ve boyut

Her bir mama tanesi, ırkın çene ve ağız boyutuna en uygun şekil ve boyutta olacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece köpeğiniz mama tanelerini kolayca ağzına alıp çiğneyebilir.

Yoğunluk

Mama taneleri, her ırkın yeme hızına ve kalori ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır.
sadece-beyaz-üzerine-kırmızı-royal-canin-taç-simgesi

KARIŞIK BESLEMEYİ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

Gözlemlerimize göre karışık beslemenin her büyüklükten, yaştan ve hassasiyetten kedi ve köpekler için faydalı olduğuna inanıyoruz. Birlikte kullanıldıklarında kuru mama ve yaş mamanın faydalı özellikleri artıyor.

Kuru mamanın faydaları


- Yavaş yeme mama kabı veya otomatik mama kabıyla daha kolay kullanılabilir
- Kuru mama, diş sağlığını desteklemek için mekanik fırçalama etkisi yaratır
- Daha kolay saklanabilir ve bozulmadan daha uzun süre dışarıda bırakılabilir

Yaş mamanın faydaları


- Hayvanınızın iştahını açmak ve mamayı kabul etmesini sağlamak için genellikle daha iyidir
- Nem içeriği, hayvanınızın yeterince sıvı almasına yardımcı olur ve üriner sağlığını destekler
- Ağız hassasiyetleri olan hayvanlar tarafından daha kolay yenebilir

