Orta boy köpekler, pek çok müstakbel evcil hayvan sahibinin kalbinde özel bir yere sahiptir. Çok yönlü doğaları ve 'tam ideal' boyutları, onları hem aileler hem de bireyler nezdinde popüler hâle getirmiştir. Orta ırk köpeklerin ağırlığı genel olarak 11 - 24 kg (24 ile 52 lbs) arasındadır. Elbette belirli ağırlık ve boy aralıkları köpekten köpeğe farklılık gösterebilir.

İster ilk kez köpek sahibi olacak ister dört ayaklı ailenizi büyütecek olun, pek çok nedenden dolayı orta boy bir köpek tercih edebilirsiniz.