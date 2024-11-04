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Orta boy köpekler için rehberimiz

Orta boy köpekler, pek çok müstakbel evcil hayvan sahibinin kalbinde özel bir yere sahiptir. Çok yönlü doğaları ve 'tam ideal' boyutları, onları hem aileler hem de bireyler nezdinde popüler hâle getirmiştir. Orta ırk köpeklerin ağırlığı genel olarak 11 - 24 kg (24 ile 52 lbs) arasındadır. Elbette belirli ağırlık ve boy aralıkları köpekten köpeğe farklılık gösterebilir.

İster ilk kez köpek sahibi olacak ister dört ayaklı ailenizi büyütecek olun, pek çok nedenden dolayı orta boy bir köpek tercih edebilirsiniz.

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Açık havada koşan Basset Hound köpeği

Orta boy köpek türleri neler?

Orta boy köpeklerden bahsettiğinizde, her biri sahiplerinin farklı yaşam tarzlarına ve tercihlerine uyabilecek farklı özelliklere, mizaçlara ve kişiliklere sahip farklı ırklardan bahsediyorsunuz demektir. Orta büyüklükte bir ırk arıyorsanız değerlendirebileceğiniz köpek türlerinden bazıları şunlardır:
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Sakin

Orta boy dingin köpek ırkları, aileleriyle sakince vakit geçirmeyi severler ve aynı zamanda büyük ırk da olabilen Artesien Normand veya Basset'i de içerebilirler.

Arka bahçedeki çimenlerde oturan ve tazı köpeğini kucaklayan erkek çocuk
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Sosyal

Sosyal orta boy köpekler, insanlarla ve köpeklerle sosyalleşme yetenekleriyle ünlüdür ve küçük köpek kategorisine de girebilecek olan Beagle gibi ırkları içerir.

Yaz aylarında yeşil çimenlerin üzerinde yatan beagle
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Aile dostu

İngiliz Setter veya Avustralya Çoban Köpeği gibi aile dostu orta boy köpekler sevecen, sadık, ve ailenin bir parçası olmayı seven köpeklerdir.

İngiliz Setter yavrusu Lawerack av köpeği yazın açık havada çimlerde
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Spor

Orta boy spor köpekleri, aynı zamanda büyük köpek kategorisine de dahil olabilen Brittany Spaniel veya Vizsla gibi, açık havadan hoşlanan ırklardır.

Güneş ışığında göletin kıyısında duran Brittany Spaniel
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Tüy dökmez

Tüy dökmeyen orta boy köpekler, alerjisi olan kişiler için en iyi seçenektir ve Poodle veya Portekiz Su Köpeği gibi ırkları içerir.

Beyaz Büyük Royal Poodle Köpeğinin portresi. Açık hava

Irk özellikleri genel davranışlara ilişkin ipuçları verebilse de her bir köpeğin kendine has bir kişiliğe sahip olacağını unutmamalısınız. Yalnızca seçtiğiniz köpeğin yaşam tarzınıza ve evinize uygun olduğundan emin olmak için değil, evinizin ve yaşam tarzınızın da seçtiğiniz köpeğe uygun olduğundan emin olabilmek adına, farklı köpeklerle tanışıp etkileşimde bulunmaya zamana ayırın.

Neden orta boy bir köpek seçmelisiniz?

Küçük ve büyük köpekler arasında mükemmel bir denge kuran orta boy köpekler birçok insan için cazip olabilir. İşte orta boy bir ırka uygun olduğunuzdan emin olmak için göz önünde bulundurmanız gereken bazı şeyler:

Çok yönlülük

Her ortama uyum sağlayabilen orta boy köpekler, hem daha küçük yaşam alanlarında hem de geniş açık alanlara sahip evlerde çok mutlu olabilirler. Kentlerde ve banliyölerde de bir o kadar rahat hissederler.

Egzersiz ihtiyaçları

Nispeten daha düşük egzersiz gereksinimleriyle orta boy köpekler günlük yürüyüşlerden, oyun zamanlarından ve etkileşimli oyunlardan hoşlanırlar. Birlikte dışarı çıkacak bir köpek arayan aktif aileler için harika bir seçim olabilirler.

Aile dostu

Orta boy köpekler, boyut açısından ne büyük ne de küçüktür, bu da farklı ev veya aile yapılarına uygun olabilecekleri anlamına gelir. Bununla birlikte, çocukların asla bir köpekle yalnız bırakılmaması gerektiğini ve eğitimin zorunlu olduğunu unutmamalısınız.

Eğitilebilirlik

Zekâları ve sahiplerini mutlu etmeye hevesli olmaları, orta boy köpeklerin olumlu pekiştirme yöntemleriyle eğitilmelerini nispeten kolaylaştırır.

Macar tazısı pointer vizsla sonbaharda tarlada

Orta boy köpeklerde dikkat edilmesi gereken sağlık sorunları neler?

Tüm köpeklerde olduğu gibi orta boy ırkların da yatkın olabileceği bazı sağlık sorunları vardır. Veteriner hekiminiz, yavru köpeğinizin en iyi destekçisi olarak (tabii ki sizden sonra), düzenli kontroller ve önleyici bakım ile onun sağlığını izlemenize yardım edecektir. Yetiştiriciniz, olası sağlık sorunlarına karşı tarama yapmak için müstakbel yavru köpeğinizin ebeveynlerini genetik olarak test etmiş olmalıdır. Tam ve dengeli bir beslenme rutini, düzenli egzersiz ve güvenli ve destekleyici bir ortam sağlayarak köpeğinizin sağlığını korumasına yardımcı olabilir ve belirli sağlık sorunlarına yakalanma riskini azaltabilirsiniz. Tüm bunlar, köpeğinizin uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki olası sorunlara karşı dikkatli olun:

Hangi orta boy köpeği seçerseniz seçin, yavru köpeğiniz için mümkün olan en iyi sonuçları sağlamak üzere veteriner hekiminizle yakın bir şekilde çalışarak sağlığını desteklemeye yardımcı olabilirsiniz.

Arka planda çiçeklerle İngiliz Cocker Spaniel yavrusunun portresi

Orta boy köpeklerde hangi fiziksel özellikleri bulabilirsiniz?

Yeni bir arkadaş seçerken genellikle görünüme de bakılır. Orta boy ırkların estetik açısından çeşitli özellikleri vardır. Orta boy köpeğinizin görünümü söz konusu olduğunda göz önünde bulundurabileceğiniz faktörlerden bazıları şunlardır:

Kabarık tüylü orta boy köpeklerden daha uzun veya daha kısa tüylü köpeklere dek istediğiniz görünümü seçebilirsiniz. Kürk tipi söz konusu olduğunda iklimi ve kürkün bakım ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin, Alman Tazısı  gibi daha kısa tüylü köpekler daha sıcak iklimlere uygunken Sibirya Husky veya Amerikan Eskimo Köpeği gibi çift kürklüler daha soğuk bölgelere uygun olabilir. Daha kabarık veya daha kıvırcık tüyler istiyorsanız hem orta boy hem de büyük boy köpek kategorisine giren Barbet'i beğenebilirsiniz.

Orta boy ırk köpekler, çeşitli renklere ve kürk desenlerine sahiptir. Renkler tek renkliden çok renkliye kadar değişebilir ve bazı ırklar onları görsel olarak çarpıcı hâle getiren özel kürk desenlerine sahiptir. İşte orta ırk köpeklerde görülen bazı yaygın renkler:

Orta boy köpekler, boyut ve vücut yapısı bakımından farklılıklar gösterebilir. Bazıları, aynı zamanda küçük köpek kategorisine de giren Basenji gibi daha atletik bir yapıya sahip olabilirken diğerleri Corgi gibi daha bodur bir görünüme sahip olabilir. Ayrıca Doberman gibi ince ve atletik ırklar ve daha pek çok vücut şekli ve boyut seçeneği de bulunmaktadır.

Orta boy köpekler, benzersiz görünümlerine katkıda bulunan çeşitli yüz özelliklerine sahip olabilir. Duygusal ve etkileyici gözlerden Shar-Pei'lerinki gibi benzersiz yüz kırışıklıklarına...

Birçok orta boy köpeğin, Amerikan Tilki Tazısı gibi düşük ya da Amerikan Su Spanyeli gibi sarkık olabilen benzersiz kulakları vardır. Ayrıca Cirneco Dell’Etna veya Shikoku gibi pek çok orta boy köpeğin kulakları diktir.

Popüler orta boy köpek ırkları

Bu popüler orta boy ırklar hakkında daha fazla bilgi edinin:
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Airedale Terrier

Aynı zamanda büyük köpek kategorisine de dahil olabilen bu köpeklerin zekâları, enerjileri ve şefkatli doğaları, onları yaşam dolu ruhlarını anlayan aktif aileler için mükemmel arkadaşlar yapabilir.

Airedale Terrier köpeği koşuyor
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Amerikan Cocker Spaniel

Sevecen doğaları ve pelüş uzun kulakları ile Cocker Spaniel'ler harika aile köpekleridir.

Yeşil çimlerin üzerinde Amerikan Cocker Spaniel
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Shiba Inu

Japonya'ya özgü bu köpekler zeki, özgür ruhlu ve çevik olarak bilinirler. Ancak onları köpekseverlerin favorisi yapan şey tilki benzeri kabarık görünümleridir.

Yaz parkında koşan ve oynayan Shiba Inu köpeğinin portresi
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Border Collie

Son derece zeki ve enerjik olan Border Collie'ler mükemmel çobanlardır ve aktif evlere iyi uyum sağlarlar.

Kışın çayırda koşan Border Collie
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Avustralya Çoban Köpeği

Çarpıcı kürk renkleri ve zekâlarıyla tanınan Avustralya Çoban Köpekleri, çeşitli köpek sporları ve aktivitelerinde çok başarılıdır.

Sonbaharda göl kenarında bir Avustralya Çoban Köpeği

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Tüm köpekler gibi orta boy köpekler de evine bir köpek alan herkesin hayatına bolca dostluk ve mutluluk katar. Yaşam tarzınıza ve evinize uygun bir köpek bulabilirsiniz, ancak veteriner hekimlere, profesyonel yetiştiricilere ve sahiplendirme merkezlerine danıştığınızdan ve evinizin/yaşam tarzınızın sahiplenmek istediğiniz köpeğe uygun olduğundan emin olmalısınız.

 

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